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В "Реале" назвали лучшего футболиста мира

Карлос Эспи. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Нападающий мадридского "Реала" Карлос Эспи поделился своим мнением относительно того, кого считает лучшим футболистом планеты, передают Vesti.kz.

Мнение Эспи 

"Килиан Мбаппе - лучший в мире. На мой взгляд, он заслужил "Золотой мяч", - цитирует его The Touchline.

Напомним, что нападающий "Реала" Килиан Мбаппе был номинирован на "Золотой мяч" 2026 года и набрал 1027 очков, уступив победителю, форварду "Баварии" Харри Кейну (1055 очков), всего 28 баллов. Отмечалось, что этот разрыв стал одним из самых минимальных в истории премии.

Мбаппе стал игроком "Реала" летом 2024 года, перейдя из "Пари Сен-Жермен" в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и сделав три результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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