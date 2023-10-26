Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

В "Реале" назвали будущего обладателя "Золотого мяча"

В "Реале" назвали будущего обладателя "Золотого мяча"
©France Football

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре нападающего мадридской команды Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz.

После победы над "Брагой" (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов наставник похвалил бразильца и отметил, что тот в ближайшие годы станет обладателем "Золотого мяча".

"Винисиус выиграет "Золотой мяч". Это случится скоро. Он забил гол, который не засчитали из-за микроскопического офсайда, а также ассистировал Родриго и Беллингему. Так что он вернулся, он снова в форме и сделал разницу в матче", - сказал Анчелотти TNT Sports.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 30 октября в Париже. Винисиус вошел в число номинантов, однако инсайдер уже назвал имя победителя в этом году.

В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "ль-Иттихад".

Жуниор выступает за "Реал" с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец забил три мяча и записал на свой счет три результативные передачи в девяти матчах во всех турнирах.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Реал Мадрид Анчелотти Карло

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Вчера , 12:12
Испания
©twitter.com/FranckRibery "Лучше, чем Роналду и Месси". Рибери сделал громкое заявление
26 октября, 13:00
Испания
©France Football В "Реале" назвали будущего обладателя "Золотого мяча"
25 октября, 10:17
Испания
©instagram.com/realmadrid/ "Реал" принял неожиданное решение по Анчелотти
23 октября, 23:57
Испания
©twitter.com/lukamodric10 В "Реале" высказались о "трансфере" Модрича в Саудовскую Аравию
23 октября, 21:47
Испания
©twitter.com/WeAreMessi Стало известно о решении Месси по аренде в "Барселону"
23 октября, 20:08
Испания
©twitter.com/AlphonsoDavies ПСЖ нацелился на игрока "Баварии" стоимостью 70 миллионов евро
23 октября, 07:58
Испания
©twitter.com/FCBarcelona 17-летний дебютант "Барселоны" стал героем матча в Ла Лиге
22 октября, 20:00
Испания
©twitter.com/realmadrid "Аль-Ахли" заинтересован в покупке звезды "Реала" за 200 миллионов евро
22 октября, 17:00
Испания
©twitter.com/realmadrid Доминирование "Реала". Стал известен топ-10 самых дорогих полузащитников в мире
22 октября, 14:59
Испания
©instagram.com/alphonsodavies "Реал" захотел подписать защитника "Баварии": известна сумма трансфера
22 октября, 10:24
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" сделал подарок конкурентам в Ла Лиге
21 октября, 15:08
Испания
©twitter.com/lewy_official "Барселона" нашла замену Роберту Левандовски
21 октября, 09:32
Испания
©twitter.com/KMbappe Мбаппе принял решение о своем будущем в ПСЖ
20 октября, 23:15
Испания
©instagram.com/toni.kr8s Кроос высказался о Роналду и разоблачил уехавших в Саудовскую Аравию футболистов
20 октября, 19:35
Испания
©instagram.com/papugomez_official Чемпион мира по футболу в Катаре дисквалифицирован на 2 года за допинг
20 октября, 10:00
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" нашел замену на случай ухода Анчелотти
19 октября, 20:42
Испания
©instagram.com/leomessi Стала известна точная дата прощального матча Месси
19 октября, 18:18
Испания
©instagram.com/pedri "Барселона" может получить усиление на матч Лиги чемпионов
17 октября, 19:42
Испания
©twitter.com/lewy_official/ Роберт Левандовски может покинуть "Барселону". Известна причина
16 октября, 19:57
Испания
©twitter.com/nachofi1990 Капитан "Реала" узнал хорошие новости перед эль-класико с "Барселоной"
16 октября, 18:34
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Анчелотти отреагировал на слухи о приглашении в сборную Бразилии
14 октября, 23:30
Испания
©instagram.com/lamineyamal 16-летний талант "Барселоны" вошел в историю футбола
14 октября, 20:20
Испания
©instagram.com/maatsen_/ "Барселона" интересуется защитником "Челси"
14 октября, 18:03
Испания
©twitter.com/Tebasjavier "Мы выиграли 34 титула". В Испании заговорили о соперничестве с другими лигами
14 октября, 17:03
Испания
©twitter.com/ManCity Лидер "Реала" отказал Гвардиоле в переходе в "Манчестер Сити"
13 октября, 23:53
Испания
©instagram.com/vinijr Форвард "Реала" рассказал горькую правду про Испанию
13 октября, 20:55
Испания
©twitter.com/realmadrid Новичок "Реала" возглавил рейтинг самых подорожавших игроков Ла Лиги
13 октября, 11:54
Испания
©twitter.com/Cristiano Криштиану Роналду назвали лучшим игроком в истории футбола
12 октября, 14:07
Испания
©instagram.com/alvaromorata Мората объяснил отказ от перехода в клуб из Саудовской Аравии
12 октября, 12:07
Испания
©instagram.com/lukamodric10 Модрич высказался о новом статусе в "Реале"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus