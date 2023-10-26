В "Реале" назвали будущего обладателя "Золотого мяча"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре нападающего мадридской команды Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz.

После победы над "Брагой" (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов наставник похвалил бразильца и отметил, что тот в ближайшие годы станет обладателем "Золотого мяча".

"Винисиус выиграет "Золотой мяч". Это случится скоро. Он забил гол, который не засчитали из-за микроскопического офсайда, а также ассистировал Родриго и Беллингему. Так что он вернулся, он снова в форме и сделал разницу в матче", - сказал Анчелотти TNT Sports.

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Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 30 октября в Париже. Винисиус вошел в число номинантов, однако инсайдер уже назвал имя победителя в этом году.

В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "ль-Иттихад".

Жуниор выступает за "Реал" с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец забил три мяча и записал на свой счет три результативные передачи в девяти матчах во всех турнирах.

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