Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился мнением о шансах нападающего команды Ламина Ямаля выиграть "Золотой мяч".

Вингер сборной Испании и каталонского клуба может стать самым молодым обладателем титула в истории.

"Я не знаю, но думаю, что однажды мы увидим, как Ламин получит эту награду. Мы посетим церемонию из уважения, потому что мы номинированы, и посмотрим, что будет. Любой игрок, получивший эту награду, заслуживает ее", — сказал Флик на пресс-конференции.