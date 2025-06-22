Спортивный директор "Барселоны" Деку дал совет звезде клуба Ламину Ямалю накануне его 18-летия, сообщают Vesti.kz.

В последнее время болельщики все чаще обсуждают и личную жизнь 17-летнего вингера "Барселоны".

"Ямаль должен попытаться игнорировать все, что происходит вокруг. Мы не должны оказывать на него давление", - сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Ямаль уже провел 106 матчей за основную команду "Барселоны", отметившись 25 голами и 34 результативными передачами. В июле он официально станет совершеннолетним.



