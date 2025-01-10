Трудно представить. Анчелотти сделал заявление о финале с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей финальной схватки с "Барселоной" в рамках Суперкубка Испании, сообщают Vesti.kz. Финальный матч розыгрыша, который принимает Саудовская Аравия, состоится в ночь с 12 на 13 января.

"В последнее время эль-класико всегда было непредсказуемым. Были матчи, которые мы легко выиграли, а были и такие, где они разгромно обыграли нас.

Трудно представить, каким будет финал, но он будет интересным, потому что на поле будет много талантов. Я не знаю, как все сложится. Мы постараемся превзойти "Барселону", - цитирует Анчелотти клубная пресс-служба.