Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа установил антирекорд клуба по количеству пропущенных мячей в XXI веке.

В матче 31-го тура Ла Лига "сливочные" не смогли обыграть Жирона — встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Команда пропустила 24 гола за 20 матчей под руководством Арбелоа — это худший показатель среди всех тренеров "Реала" в текущем столетии.





Ранее RMC Sport сообщал, что руководство клуба уже рассматривает варианты замены специалиста, который возглавил команду только в январе. Главным кандидатом на пост тренера называется наставник сборной Франции Дидье Дешам — его контракт истекает после чемпионата мира 2026 года.