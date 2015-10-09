Тренер и директор "Барселоны" настаивают на уходе игрока

Вокруг будущего Рональда Араухо в "Барселоне" разгорается всё более горячая дискуссия, передают Vesti.kz.

По данным портала Fichajes, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик напрямую дал понять руководству клуба, что готов расстаться с уругвайским защитником уже в ближайшее трансферное окно.

Эту позицию, как утверждается, полностью разделяет спортивный директор Деку.

В то же время президент клуба Жоан Лапорта пока не спешит ставить окончательную точку в решении Араухо и сохраняет более сдержанную позицию.

Источник отмечает, что решение Флика связано не столько с именем игрока, сколько с общей перестройкой обороны и желанием освободить ресурсы под новые трансферы. Немецкий специалист стремится к более стабильной и управляемой линии защиты, а нынешний статус Араухо в проекте вызывает вопросы.

От кого "Барса" хочет отказаться?

Рональд Араухо присоединился к системе "Барселоны" летом 2018 года, начав путь в резервной команде клуба - "Барселоне B". Постепенно уругваец закрепился в структуре "блауграны" и с осени 2020 года стал регулярно привлекаться к матчам основной команды.

За время выступлений в первой команде Араухо превратился в одного из ключевых игроков обороны и успел собрать солидную коллекцию трофеев. В его активе - чемпионство Испании в сезоне 2022/23, победа в Кубке Испании 2020/21, а также несколько Суперкубков страны (2023, 2025 и 2026).

Кроме того, защитник неоднократно выигрывал трофей Жоана Гампера в период с 2020 по 2025 год.

В текущем сезоне уругваец провёл 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами, однако этого оказалось недостаточно, чтобы снять сомнения внутри клуба. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника на данный момент составляет около 25 миллионов евро.

