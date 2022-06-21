Полузащитник "Реала" Тони Кроос может покинуть мадридский клуб, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 32-летний немец отказался обсуждать продление контракта с руководством клуба. Кроос хочет отработать до конца контракт с "Реалом", который действует до лета 2023 года, после чего принять решение о будущем.

Футболист не хочет быть команде в тягость и влиять на ее долгосрочное планирование. Отмечается, что в "Реале" удивлены таким решением, но относятся к нему с уважением.

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Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее он играл за "Баварию" и леверкузенский "Байер". С 2010 по 2021 год хавбек выступал за сборную Германии.