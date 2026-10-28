Полузащитник "Барселоны" Гави попал в сферу интересов "Ливерпуля", который рассматривает испанца в качестве возможной замены Алексису Мак Аллистеру летом 2027 года, передают Vesti.kz.

Гави потерял место в планах Флика

Как информирует испанский источник, в сезоне-2026/27 конкуренция в полузащите "Барселоны" усилилась после перехода Родри Эрнандеса из "Манчестер Сити" примерно за 70 миллионов евро. Педри, Родри, Френки де Йонг и Фермин Лопес претендуют на места в центре поля, а Гави испытывает трудности с получением игрового времени.

Контракт 22-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Поэтому для его перехода "Ливерпулю" придётся вести переговоры с "Барселоной".





"Ливерпуль" ищет замену Мак Аллистеру

Будущее аргентинца в английском клубе остаётся неопределённым. Его соглашение действует до июня 2028 года, однако предложение о продлении контракта он пока не получил. В сентябре 2026 года Мак Аллистер признался, что разочарован этой ситуацией.

Отмечается, что игровые качества Гави, включая умение прессинговать, отбирать мячи и участвовать в розыгрыше, соответствуют требованиям английского футбола.

Ранее "Ливерпуль" уже арендовал у "Барселоны" Рональда Араухо. Если положение Гави в каталонской команде не изменится, а будущее Мак Аллистера прояснится, летом 2027 года английский клуб может начать переговоры о переходе испанца.