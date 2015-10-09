Талант "Барселоны" решил уйти: он может оказаться в "Милане"

22-летний воспитанник "Барселоны" Марк Касадо принял решение покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Футболист понимает, что не получит стабильной игровой практики при Ханси Флике, и намерен перейти в команду, где станет важным игроком основы.

По информации Fichajes.net, главным претендентом на испанского хавбека стал "Милан". Новый главный тренер "россонери" Рубен Аморим ищет усиление в центр поля и высоко ценит тактическую выучку и интенсивность Касадо. Агент игрока Жорже Мендеш уже ведёт переговоры с итальянской стороной.

Основным разногласием в переговорах остаётся формат сделки:

• "Барселона" хочет оформить полноценный трансфер и выручить за игрока более 20 миллионов евро, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

• "Милан" настаивает на долгосрочной аренде с возможностью или обязательным правом последующего выкупа.

Помимо Италии, у Касадо есть варианты в Испании (в частности, интерес проявляет "Бетис"), а также финансово выгодные предложения из Саудовской Аравии. Однако сам полузащитник категорически отказывается от переезда на Ближний Восток, ставя в приоритет продолжение карьеры в европейских топ-лигах.

Ранее стало известно, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике выбрал двух игроков "Барселоны" за 120 миллионов, а "сине-гранатовые", в свою очередь, готовы пожертвовать двумя звездами ради Хулиана Альвареса.

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