Луис Энрике выбрал двух игроков "Барселоны" за 120 миллионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике намерен усилить состав французского гранда за счёт двух ключевых игроков "Барселоны" - защитника Жюля Кунде и нападающего Феррана Торреса, передают Vesti.kz.

Парижане рассчитывают, что финансовые трудности каталонцев заставят их пойти на сделку.

По информации El Nacional, французский клуб готов предложить за футболистов блауграны в общей сложности 120 миллионов евро. ПСЖ планирует оценить трансфер Кунде в 80 миллионов евро, а за Торреса выложить ещё 40 миллионов. Луис Энрике ценит обоих игроков за их универсальность и понимание позиционного футбола, а с Торресом он отлично знаком по совместной работе в сборной Испании.

Для "Барселоны" эти деньги стали бы серьёзным подспорьем для разгрузки зарплатной ведомости и регистрации новых игроков. Однако главный тренер каталонцев Ханси Флик выступает против продажи: Кунде является железным игроком основы, а Торрес обеспечивает необходимую глубину состава в атаке.

На данный момент официального предложения в офис "Барселоны" не поступало. Главным препятствием для осуществления мега-трансфера может стать позиция самих футболистов - и Кунде, и Торрес ранее публично заявляли, что не хотят уезжать из столицы Каталонии.

Ранее стало известно, что "Барселона" готова пожертвовать двумя игроками ради Хулиана Альвареса, а "Ливерпуль" может заплатить 50 миллионов за бывшего игрока "сине-гранатовых".

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