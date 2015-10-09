"Ливерпуль" готов заплатить 50 миллионов за бывшего игрока "Барселоны"

Вингер лиссабонского "Спортинга" Франсишку Тринкау попал в сферу интересов "Ливерпуля". Английский клуб ищет варианты для усиления атаки и рассматривает 26-летнего португальца в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации источника, мерсисайдцы уже работают над официальным предложением. Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в 50 миллионов евро. "Спортинг" осознает значимость футболиста и не намерен занижать цену, однако предложение такого масштаба заставит португальский клуб пойти на переговоры.

Скаутов "Ливерпуля" привлекает универсальность игрока: Тринкау способен качественно закрыть оба фланга атаки, а также сыграть на позиции под нападающим. Его сильными сторонами называют высокую скорость принятия решений, дриблинг на ограниченном пространстве и умение выходить из-под прессинга.

Напомним, этап карьеры Тринкау в "Барселоне" (2020–2023) признан неудачным, однако после возвращения в Португалию вингер полностью перезагрузил карьеру, вернул уверенность и вновь стал регулярно вызываться в национальную сборную.

В "Ливерпуле" хотят форсировать переговоры, чтобы опередить других конкурентов из Премьер-лиги до того, как ценник на футболиста вырастет ещё сильнее.

В минувшем сезоне футболист провёл 54 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 18 результативных передач.

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