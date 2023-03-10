Стало известно условие, при котором Мбаппе может оказаться в "Реале"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 22:50
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"Реал" не против того, чтобы в команду перешел форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе, передают Vesti.kz.

По информации AS, испанский клуб готов подписать футболиста в 2024 году. Несмотря на то, что он продлил контракт с парижанами до 2025-го, в 2024-м Мбаппе может стать свободным агентом, такой пункт прописан в его новом соглашении.

Летом "сливочные" не намерены покупать француза из-за его высокой цены.

При этом Мбаппе должен публично признать, что неправильно повел себя по отношению к "Реалу", когда ранее отказался от перехода. В этом случае в Мадриде забудут обо всех обидах.

Кроме того, для "Реала" Мбаппе более выгодный вариант, нежели покупка форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Килиана считают более харизматичным форвардом, чем норвежца, хоть последний также обладает высокой результативностью.

Напомним, Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ

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