Вратарь "Реала" Тибо Куртуа рассчитывает помочь своей команде в полуфинале Лига чемпионов УЕФА, если мадридцы сумеют туда пробиться.

17 марта 33-летний голкипер получил травму мышцы бедра в ответном матче 1/8 финала против Манчестер Сити (2:1). Изначально сообщалось, что бельгиец выбыл примерно на полтора месяца, однако его восстановление проходит быстрее ожидаемого.

По информации The Athletic, Куртуа намерен вернуться в строй к концу апреля — как раз к первым полуфинальным встречам, которые запланированы на 28–29 апреля.

В первом матче 1/4 финала "Реал Мадрид" уступил "Баварии" со счётом 1:2. Ответная встреча состоится 15 апреля. Победитель этого противостояния выйдет на сильнейшего в паре "ПСЖ" — "Ливерпуль" (первый матч завершился победой парижан со счётом 2:0).