Стали известны новые подробности развода Пике и Шакиры

Защитник "Барселоны" Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменил певице Шакире. Подробности приводит Marca со ссылкой на слова фотографа Жорди Мартина.

Мартин заявил, что футболист хочет наладить хорошие отношения с певицей. В данный момент Пике и Шакира стремятся прийти к согласию и пониманию их будущего и будущего детей. Отмечается, что артистка хочет переехать в Майами, тогда как спортсмен планирует остаться в Барселоне.

О расставании Пике и Шакиры стало известно 2 июня. Сообщалось, что певица узнала о многочисленных изменах футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет в своей старой квартире. Позднее сообщалось, что Шакира захотела получить полную опеку над детьми после расставания.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей - девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

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