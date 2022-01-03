Стали известны детали контракта новичка "Барселоны" - испанского нападающего Феррана Торреса, который пришел из "Манчестер Сити".

По информации Sport.es, 21-летний футболист подписал пятилетнее соглашение с "сине-гранатовыми" с зарплатой 5,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Не учитывая бонусов, руководство "Барселоны" потратит на Торреса 82,5 миллиона евро.

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до 2027 года. Сумма отступных в его соглашении с "Барселоной" составляет миллиард евро.

По информации СМИ, сумма сделки составила 55 миллионов евро, еще 10 миллионов "Манчестер Сити" может получить в виде бонусов за успешное выступление полузащитника.

Торрес перешел в "Манчестер Сити" из испанской "Валенсии" в августе 2020 года. В составе "горожан" испанец провел 43 матча и забил 16 мячей. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы плюсневой кости.