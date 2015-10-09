Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 12:12
 

Скандал в Испании: на главу Ла Лиги завели дело за разглашение секретов "Барселоны"

  Комментарии

Скандал в Испании: на главу Ла Лиги завели дело за разглашение секретов "Барселоны" ©depositphotos.com

Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас может лишиться должности за предположительное разглашение конфиденциальной информации "Барселоны", сообщают Vesti.kz со ссылкой на As.

Действия функционера изучаются в связи с информацей, касающейся "Барселоны" и продажи 475 VIP-лож на "Камп Ноу" за 100 миллионов евро евро. Руководителю лиги может грозить как публичное порицание, так и отстранение на срок до года или даже снятие с должности.

21 ноября стало известно, что Спортивный административный трибунал Испании (TAD) возбудил дело против Тебаса по поводу "публичного разглашения через заявление на официальном сайте Ла Лиги от 2 апреля 2025 года информации и данных, предоставленных "Барселоной" в соответствии с нормой по составлению бюджетов клубов". Согласно регламенту, такая информация носит конфиденциальный характер и попадает под действие закона о защите данных.
 
Если TAD признает Тебаса виновным, ему грозит наказание от публичного выговора вплоть до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.

В прошлом сезоне "Барселона" испытывала проблемы с регистрацией футболиста Дани Ольмо, который был куплен летом 2024 года у немецкого "Лейпцига" за 55 миллионов евро, для участия в чемпионате Испании. Ла Лига сообщила о финансовых проблемах "Барселоны" из-за сделки с продажей VIP-лож на "Камп Ноу". Н

овый аудитор Ла Лиги обнаружил, что руководство "Барселоны" неправомерно включило в финансовую отчетность 100 миллионов евро дохода от продажи VIP-мест, которые пока не были проданы. Из-за этого Ла Лига намеревалась аннулировать сделку, которая ранее позволяла "Барселоне" зарегистрировать футболистов. Позднее "Барселона" обвинила Тебаса в нарушении конфиденциальности. В ответ Ла Лига удалила заявление со своего сайта и других официальных каналов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
15 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
16 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
17 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
18 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Эльче   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 01:00   •   не начат
Эльче
Эльче
(Эльче)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эльче
Ничья
Реал М
Проголосовало 3 человек

