Скандал в Испании: на главу Ла Лиги завели дело за разглашение секретов "Барселоны"

Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас может лишиться должности за предположительное разглашение конфиденциальной информации "Барселоны", сообщают Vesti.kz со ссылкой на As.

Действия функционера изучаются в связи с информацей, касающейся "Барселоны" и продажи 475 VIP-лож на "Камп Ноу" за 100 миллионов евро евро. Руководителю лиги может грозить как публичное порицание, так и отстранение на срок до года или даже снятие с должности.

21 ноября стало известно, что Спортивный административный трибунал Испании (TAD) возбудил дело против Тебаса по поводу "публичного разглашения через заявление на официальном сайте Ла Лиги от 2 апреля 2025 года информации и данных, предоставленных "Барселоной" в соответствии с нормой по составлению бюджетов клубов". Согласно регламенту, такая информация носит конфиденциальный характер и попадает под действие закона о защите данных.



Если TAD признает Тебаса виновным, ему грозит наказание от публичного выговора вплоть до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.

В прошлом сезоне "Барселона" испытывала проблемы с регистрацией футболиста Дани Ольмо, который был куплен летом 2024 года у немецкого "Лейпцига" за 55 миллионов евро, для участия в чемпионате Испании. Ла Лига сообщила о финансовых проблемах "Барселоны" из-за сделки с продажей VIP-лож на "Камп Ноу". Н

овый аудитор Ла Лиги обнаружил, что руководство "Барселоны" неправомерно включило в финансовую отчетность 100 миллионов евро дохода от продажи VIP-мест, которые пока не были проданы. Из-за этого Ла Лига намеревалась аннулировать сделку, которая ранее позволяла "Барселоне" зарегистрировать футболистов. Позднее "Барселона" обвинила Тебаса в нарушении конфиденциальности. В ответ Ла Лига удалила заявление со своего сайта и других официальных каналов.