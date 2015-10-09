Мадридский "Атлетико" может расстаться с нигерийским нападающим Адемолой Лукманом в ближайшее зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz. Руководство испанского клуба готово рассмотреть предложения по 29-летнему футболисту.

"Атлетико" решил продать Лукмана

По информации журналиста Маттео Моретто, "матрасники" готовы отпустить 29-летнего форварда в январе, если получат предложение в размере 35–40 миллионов евро.

Лукман перебрался в "Атлетико" из итальянской "Аталанты" в феврале 2026 года. Мадридцы заплатили за трансфер 35 миллионов евро, предусмотрев дополнительные выплаты в виде бонусов.

В нынешнем сезоне нигериец провёл 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его будущее в команде Диего Симеоне оказалось под вопросом на фоне сокращения игрового времени и травмы колена.

Достижения Лукмана

Напомним, на клубном уровне Лукман выступал также за "Чарльтон Атлетик", "Эвертон", "РБ Лейпциг", "Фулхэм" и "Лестер Сити". В составе "Аталанты" он выиграл Лигу Европы (2023/24), забив в финале хет-трик.

В составе сборной Нигерии - серебряный призёр КАН-2023 и бронзовый призёр КАН-2025, лучший игрок Африки по итогам 2024 года. Также он выиграл молодёжный чемпионат мира (2017) со сборной Англии (до 20 лет).

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