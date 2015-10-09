Симеоне поставил ультиматум звезде "Атлетико" и запретил переговоры с "Барселоной"

В "Атлетико" обострилась ситуация вокруг нападающего мадридской команды Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, главный тренер Диего Симеоне напрямую вмешался и потребовал от аргентинца прекратить любые контакты с каталонской "Барселоной".

Главная причина – неподходящий момент. Впереди важнейшие матчи, включая противостояние в Лиге чемпионов, и тренер считает, что любые переговоры отвлекают игрока и могут повлиять на команду.

Сообщается, что Симеоне ясно дал понять, что если Альварес хочет продолжать получать игровое время, он должен полностью сосредоточиться на "Атлетико" и не обсуждать своё будущее с другими клубами.

В противном случае возможны жёсткие меры – вплоть до исключения из состава. Для Симеоне - это не новость, он всегда делает ставку на игроков, которые полностью вовлечены в процесс.

Отметим, что Альварес уже к 23 годам стал одним из самых титулованных молодых игроков в мире, собрав внушительную коллекцию трофеев как на клубном, так и на международном уровне.

В его активе – победа на чемпионате мира 2022 года, два титула Кубка Америки (2021 и 2024), триумф в Лиге чемпионов (2023), Кубок Либертадорес (2018), а также чемпионства в Аргентине и Англии.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Атлетико" пройдёт в ночь с 8 на 9 апреля. Игра состоится на "Камп Ноу" в Барселоне и начнётся в 00:00 по времени Казахстана.

Ответная встреча между командами запланирована на ночь с 14 на 15 апреля и пройдёт уже в Мадриде.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!