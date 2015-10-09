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Испания
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Симеоне называл выдающегося футболиста: он из "Барселоны"

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Симеоне называл выдающегося футболиста: он из "Барселоны" ©Depositphotos.com/Musiu0

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре полузащитника "Барселоны" Рафиньи Диаса, отметив его универсальность и вклад в успехи каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре полузащитника "Барселоны" Рафиньи Диаса, отметив его универсальность и вклад в успехи каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

Аргентинский специалист не стал скрывать восхищения бразильцем, выделив его работоспособность, лидерские качества и результативность.

"Для меня это выдающийся футболист. Он очень много работает, обладает характером, забивает и ассистирует партнёрам. Рафинья провёл невероятный сезон, а сейчас находится в превосходной форме, выступая на другой позиции. Это даёт „Барселоне“ дополнительные варианты", - заявил Симеоне на пресс-конференции.

Команды встретятся 8 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Испании. "Барселона" подходит к очному противостоянию в статусе лидера Ла Лиги с 30 очками. "Атлетико" занимает второе место, отставая от каталонцев на два балла.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 ноября 20:15   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Райо Вальекано
Райо Вальекано
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Райо Вальекано
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