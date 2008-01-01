Серхио Рамос установил рекорд "Реала" в победном матче с "Атлетико"

"Реал" одержал победу над "Атлетико" в матче 12-го тура испанской Примеры, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "королевского клуба". На 15-й минуте отличился Каземиро, а на 63-й Ян Облак отправил мяч в собственные ворота.

Защитник Серхио Рамос в этом матче установил рекорд "Реала". На счету испанца это было уже 43-е мадридское дерби. Теперь он опережает Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, у которых таких матчей по 42.

"Реал" благодаря этой победе поднялся на третье место в Примере, набрав 23 очка в 12-ти матчах. "Атлетико" сохраняет лидерство, имея на три балла больше и игру в запасе.