Серхио Рамос установил рекорд "Реала" в победном матче с "Атлетико"

Мадридское дерби состоялось в чемпионате Испании.

Серхио Рамос. Фото: uefa.com
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 15:22

"Реал" одержал победу над "Атлетико" в матче 12-го тура испанской Примеры, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "королевского клуба". На 15-й минуте отличился Каземиро, а на 63-й Ян Облак отправил мяч в собственные ворота. 

Защитник Серхио Рамос в этом матче установил рекорд "Реала". На счету испанца это было уже 43-е мадридское дерби. Теперь он опережает Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, у которых таких матчей по 42. 

"Реал" благодаря этой победе поднялся на третье место в Примере, набрав 23 очка в 12-ти матчах. "Атлетико" сохраняет лидерство, имея на три балла больше и игру в запасе.

Метки:
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Футбол Испания
0
Сегодня 15:22
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