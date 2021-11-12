 QJLRfxgObtfvCbIwka7dhb3eLXlW2f8FxPacE7Oa
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Серхио Агуэро может завершить карьеру. Подробности

Серхио Агуэро может завершить карьеру. Подробности
©sb.by
Новости спорта Футбол Испания

Футболист испанской "Барселоны" Серхио Агуэро рассматривает вариант скорого завершения карьеры из-за проблем с сердцем, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Catalunya Radio.

Агуэро 30 октября досрочно покинул поле в матче чемпионата Испании с "Алавесом". "Барселона" сообщала, что он испытывал боли в груди, из-за чего был отправлен в больницу. Отмечалось, что 33-летний аргентинец пропустит как минимум три месяца.

По данным источника, результаты тестов Агуэро показали, что проблема может быть "гораздо более серьезной", чем предполагалось ранее, а самому игроку врачи предложили завершить карьеру из-за аритмии сердца. В отчете, которое оказалось в распоряжении каталонской радиосети, говорится, что состояние футболиста оценивается как сложное, а имеющаяся патология может быть "несовместима" с профессиональным спортом.
 
Форвард перешел в каталонский клуб в мае на правах свободного агента, так как его соглашение с английским "Манчестер Сити" истекало в июне. Контракт с "сине-гранатовыми" был рассчитан до конца сезона-2022/23. За новую команду он успел провести четыре матча в чемпионате и забить один гол.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барселона Ла Лига

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 17:20
Футбол
Серхио Агуэро может завершить карьеру. Подробности Серхио Агуэро может завершить карьеру. Подробности
10 ноября, 22:29
Футбол
Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане
9 ноября, 23:48
Футбол
Штрафы и контроль досуга. Хави ввел жесткую дисциплину в "Барселоне" Штрафы и контроль досуга. Хави ввел жесткую дисциплину в "Барселоне"
9 ноября, 08:45
Футбол
Месси отреагировал на назначение Хави главным тренером "Барселоны" Месси отреагировал на назначение Хави главным тренером "Барселоны"
8 ноября, 19:27
Футбол
Хави официально объявлен главным тренером "Барселоны" Хави официально объявлен главным тренером "Барселоны"
8 ноября, 10:14
Футбол
"Реал" решил избавиться от Бэйла, Азара и еще четырех игроков "Реал" решил избавиться от Бэйла, Азара и еще четырех игроков
6 ноября, 10:50
Футбол
"Барселона" договорилась с Хави. Подробности "Барселона" договорилась с Хави. Подробности
5 ноября, 17:31
Футбол
Катарский клуб отпустил Хави в "Барселону" Катарский клуб отпустил Хави в "Барселону"
1 ноября, 07:54
Футбол
Клуб экс-игрока "Астаны" одержал первую победу в Ла Лиге Клуб экс-игрока "Астаны" одержал первую победу в Ла Лиге
1 ноября, 07:27
Футбол
Месси захотел вернуться в "Барселону" Месси захотел вернуться в "Барселону"
31 октября, 14:12
Футбол
"Это уже случалось с ним в 12 лет". Появилась информация о состоянии здоровья Серхио Агуэро "Это уже случалось с ним в 12 лет". Появилась информация о состоянии здоровья Серхио Агуэро
29 октября, 17:19
Футбол
Появились новости по новому тренеру "Барселоны" Появились новости по новому тренеру "Барселоны"
29 октября, 10:37
Футбол
Хави отреагировал на слухи о назначении главным тренером "Барселоны" Хави отреагировал на слухи о назначении главным тренером "Барселоны"
29 октября, 01:01
Футбол
Хави согласился возглавить "Барселону". Известны детали Хави согласился возглавить "Барселону". Известны детали
28 октября, 18:18
Футбол
"Барселона" нашла замену Куману "Барселона" нашла замену Куману
28 октября, 10:18
Футбол
Назван главный фаворит на пост главного тренера "Барселоны" Назван главный фаворит на пост главного тренера "Барселоны"
28 октября, 09:14
Футбол
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана с должности главного тренера "Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана с должности главного тренера
25 октября, 09:35
Футбол
Фанаты "Барселоны" напали на Кумана после поражения от "Реала" Фанаты "Барселоны" напали на Кумана после поражения от "Реала"
24 октября, 22:18
Футбол
"Реал" обыграл "Барселону" в первом в сезоне "класико" "Реал" обыграл "Барселону" в первом в сезоне "класико"
24 октября, 20:12
Футбол
"Не смогу принять уход на пенсию в качестве игрока запаса". Пике - о завершении карьеры в "Барселоне" "Не смогу принять уход на пенсию в качестве игрока запаса". Пике - о завершении карьеры в "Барселоне"
24 октября, 19:38
Футбол
Объявлены стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на первое в сезоне "класико" Объявлены стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на первое в сезоне "класико"
18 октября, 13:14
Футбол
"Реал" определился с будущим Бензема "Реал" определился с будущим Бензема
18 октября, 08:28
Футбол
"Барселона" одержала победу в дебютном матче Агуэро "Барселона" одержала победу в дебютном матче Агуэро
17 октября, 13:59
Футбол
"Барселона" отказалась от самого титулованного футболиста в истории "Барселона" отказалась от самого титулованного футболиста в истории
15 октября, 14:28
Футбол
"Не продлит контракт даже за все деньги мира". Мбаппе настроен перейти из "ПСЖ" в "Реал" "Не продлит контракт даже за все деньги мира". Мбаппе настроен перейти из "ПСЖ" в "Реал"
8 октября, 16:07
Футбол
Почему "Барселона" не смогла переподписать Месси? Президент клуба разъяснил Почему "Барселона" не смогла переподписать Месси? Президент клуба разъяснил
6 октября, 09:01
Футбол
Самый дорогой футболист мира получил предложение от "Реала" Самый дорогой футболист мира получил предложение от "Реала"
5 октября, 08:04
Футбол
"Барселона" задолжала больше 100 миллионов евро за трансферы "Барселона" задолжала больше 100 миллионов евро за трансферы
3 октября, 15:37
Футбол
Назван фаворит на пост главного тренера "Барселоны" Назван фаворит на пост главного тренера "Барселоны"
3 октября, 09:00
Футбол
Суарес помог "Атлетико" обыграть "Барселону". Пике и Бускетс устроили перепалку на поле Суарес помог "Атлетико" обыграть "Барселону". Пике и Бускетс устроили перепалку на поле
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus