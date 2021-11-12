Серхио Агуэро может завершить карьеру. Подробности

Футболист испанской "Барселоны" Серхио Агуэро рассматривает вариант скорого завершения карьеры из-за проблем с сердцем, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Catalunya Radio.

Агуэро 30 октября досрочно покинул поле в матче чемпионата Испании с "Алавесом". "Барселона" сообщала, что он испытывал боли в груди, из-за чего был отправлен в больницу. Отмечалось, что 33-летний аргентинец пропустит как минимум три месяца.

По данным источника, результаты тестов Агуэро показали, что проблема может быть "гораздо более серьезной", чем предполагалось ранее, а самому игроку врачи предложили завершить карьеру из-за аритмии сердца. В отчете, которое оказалось в распоряжении каталонской радиосети, говорится, что состояние футболиста оценивается как сложное, а имеющаяся патология может быть "несовместима" с профессиональным спортом.



Форвард перешел в каталонский клуб в мае на правах свободного агента, так как его соглашение с английским "Манчестер Сити" истекало в июне. Контракт с "сине-гранатовыми" был рассчитан до конца сезона-2022/23. За новую команду он успел провести четыре матча в чемпионате и забить один гол.