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"Реалу" предложили вернуть топового ветерана

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"Реалу" предложили вернуть топового ветерана ©depositphotos.com/Musiu0

Легенда мадридского "Реала" Гути предложил клубу задуматься о возвращении Серхио Рамоса, сообщают Vesti.kz.

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Легенда мадридского "Реала" Гути предложил клубу задуматься о возвращении Серхио Рамоса, сообщают Vesti.kz.

38-летний защитник, который сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из "Севильи" минувшим летом, мог бы стать решением для "сливочных" на фоне проблем в обороне.

Недавно мадридцы понесли серьезную потерю: Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

"Серхио Рамос сейчас без клуба. Я считаю, что это вариант для «Реала", – приводит Madrid Zone слова Гути.

Напомним, Рамос выступал за "королевский клуб" с 2005 по 2021 год, и на протяжении многих лет был капитаном команды.

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