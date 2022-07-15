Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о трансферных планах клуба. По его словам, новых трансферов ждать не стоит, сообщает "Спорт-Экспресс".

"С приходом Тчуамени и Рюдигера уровень команды вырастет, - приводит слова Анчелотти Managing Madrid. - Рюдигер - отличный центральный защитник, способный сыграть на разных позициях. Тчуамени тоже может выступать в полузащите в разных ролях. Орельен молод, но уже играет за сборную Франции".

По словам тренера, конкуренция в команде является ключом к успеху в новом футбольном сезоне.

"Конечно, Тчуамени и Рюдигеру потребуется какое-то время на адаптацию, но она должна пройти быстро, поскольку они очень хорошие игроки. Я могу сказать вам, что новых трансферов у "Реала" не будет. У нас все и так в порядке", - сказал он.

В прошедшем сезоне "сливочные" выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт