В "Реале" поставили крест на громком трансфере: капитаны требуют расставания

В мадридском "Реале" всё громче обсуждают будущее одного из самых громких новичков последних месяцев, и разговоры идут в тревожном ключе, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, ситуация вокруг Трента Александра-Арнольда стремительно заходит в тупик.

Английский защитник так и не сумел вписаться в темп и требования "Реала": его адаптация затянулась, игрового времени немного, а регулярные травмы только усугубляют картину.

Внутри "сливочных" всё чаще звучит мнение, что трансфер пока не оправдывает ожиданий и даже начинает вредить командному балансу.

Как сообщается, капитаны "Реала" - Дани Карвахаль и Тибо Куртуа - заняли жёсткую позицию. Оба считают, что тянуть ситуацию дальше нельзя, и уже дали понять игроку: оптимальным выходом может стать поиск нового клуба по окончании сезона.

Руководство "Реала" также не закрывает глаза на проблему. В клубе изучают варианты аренды или полноценной продажи, чтобы снизить напряжение внутри коллектива и освободить финансовые ресурсы под новые трансферы летом.

Статистика лишь усиливает скепсис: в текущем сезоне Александер-Арнольд провёл всего 11 матчей и отметился одной результативной передачей - цифры явно не соответствуют статусу и ожиданиям, с которыми он приходил в Мадрид.

Какой Трент на самом деле?

Несмотря на трудности с адаптацией в мадридском "Реале", Трент Александер-Арнольд по-прежнему остаётся одним из самых ярких и титулованных защитников своего поколения. Англичанин сделал себе имя в "Ливерпуле", где стал ключевой фигурой команды и к 23 годам собрал полный комплект главных клубных трофеев.

В его послужном списке - победа в Лиге чемпионов сезона-2018/19, чемпионский титул АПЛ в сезоне-2019/20, а также Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Напомним, что капитан мадридского "Реала" выступил с жёсткой позицией по отношению к одному из лидеров команды и напрямую обратился к главному тренеру с требованием вмешаться в ситуацию.

