Мадридский "Реал" продолжает следить за развитием бывшего полузащитника своей академии Чему Андреса, который теперь выступает за английский "Брайтон", передают Vesti.kz.

"Реал" следит за талантом в АПЛ

По информации TEAMtalk, испанский клуб рассматривает возможность возвращения 21-летнего хавбека на "Сантьяго Бернабеу".

Представители "сливочных" регулярно посещают матчи "чаек", чтобы оценить игру футболиста.

Позиция "Брайтона" по Андресу

В "Брайтоне" высоко ценят Андреса и не намерены расставаться с ним за небольшую сумму. Кроме того, англичане не заинтересованы в продаже игрока уже зимой.

Сам полузащитник не скрывает желания однажды вновь надеть футболку "Реала", однако сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за английскую команду.

Новый Родри?

Андрес прошёл систему подготовки "Реала", в которой находился с 2018 по 2025 год. Затем он перебрался в немецкий "Штутгарт", а в сентябре 2026-го подписал контракт с "Брайтоном", рассчитанный до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне Андрес провел девять матчей в составе "Брайтона", отметился одним голом и сделал одну голевую передачу. Рыночная цена испанца составляет 24 миллиона евро.

По стилю игры Андреса часто сравнивают с его соотечественником Родри, который этим летом перебрался из "Манчестер Сити" в "Барселону".



