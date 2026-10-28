"Реал" выступил с заявлением по скандалу с Мбаппе в Китае

Мадридский "Реал" принёс официальные извинения от имени клуба за высказывание футболиста команды Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Ранее французский футболист угодил в скандал из-за шутки про одного из исторических политических деятелей Китая. Высказывание вызвало волну возмущения в китайских соцсетях, пользователи обвинили Мбаппе в неуважении к истории страны.

Несколько компаний КНР разорвали соглашения с футболистом. Все новостные приложения, которые относятся к Центральному телевидению Китая (CCTV), удалили материалы, связанные с Мбаппе. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу за обиду, причиненную высказываниями Мбаппе, прощения попросил и сам футболист.