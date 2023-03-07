"Реал" выгонит Анчелотти, если останется без трофеев в этом сезоне

"Реал" готов расстаться с главным тренером Карло Анчелотти, передает The Athletic. Это про произойдет в том случае, если в нынешнем сезоне команда не завоюет трофеи.

При этом 63-летний итальянский специалист считает, что вина клуба в результатах тоже есть. Якобы его поставили под угрозу, отказавшись прошлым летом от крупных трансферов. Тренер в курсе, что ему придется уйти в случае неудачного сезона.

Напомним, ранее "Реал" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок Испании и уступил ей же в первом полуфинале Кубка Испании.

При этом первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "сливочные" выиграли у "Ливерпуля" (5:2). А в Ла Лиге "Реал" идет вторым, отставая от лидирующей "Барселоные на девять очков.