"Реал" выбрал новую звезду на миллиард евро

Мадридский "Реал" ведет переговоры с вингером команды Винисиусом Жуниором о новом контракте, сообщает Marca.

По информации источника, сторонам осталось лишь договориться о сроке соглашения. "Реал" предлагал футболисту подписать контракт сроком до 2028 года - нынешний действует до лета 2024 года. Но бразилец хочет получить более короткое соглашение - сроком до 2026 или 2027 года.

Отмечается, что зарплата Винисиуса увеличится более чем в два раза. По нынешнему договору он получает 3,2 миллиона евро в год. За счет бонусов эта сумма может достигать четырех миллионов евро в год. По новому контракту Винисиус будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, а в соглашение будут включены и различные бонусы.

Значительно увеличатся отступные хавбека - с 350 миллионов до миллиарда евро. Такие отступные "Реал" прописывает лишь для главных звезд. Таким образом "королевский клуб" хочет подчеркнуть значимость Винисиуса для команды и поблагодарить за то, что он никогда не вел переговоры с другими клубами, даже в неудачные периоды.

Винисиус выступает за "Реал" с 2018-го. В минувшем сезоне бразилец провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Он забил победный гол в финале Лиги чемпионов.

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