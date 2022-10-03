"Реал" впервые в сезоне не выиграл

Блестящая победная серия мадридского "Реала" прервалась. Случилось это в домашнем матче с "Осасуной" в рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 42-й минуте отличился Винисиус Жуниор. На это гости ответили точным ударом Кики Гарсии на 50-й. При этом на 79-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти. А до этого "Осасуна" осталась в меньшинстве из-за удаления Давида Гарсии.

Таким образом, "Реал" впервые в сезоне не сумел одержать победу в матче чемпионата, расположившись с 19 очками на втором месте в таблице. "Осасуна" с 13 очками оказалась на шестой строчке.

Следующий матч "Реал" проведет на выезде с "Хетафе" 8 октября, а днем ранее "Осасуна" дома примет "Валенсию".

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