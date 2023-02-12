"Реал" вошел в историю футбола

"Реал" обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 5:3 и в пятый раз стал победителем клубного чемпионата мира по футболу, проходившего в Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sport24, для мадридцев этот титул стал 100-м в истории. Таким образом, "Реал" стал первой командой в истории основных европейских лиг, достигшей рубежа в 100 титулов.

Ближайшим преследователем является "Барселона", у которой 98 трофеев. Следом идут "Бавария" (82), "Ювентус" (70), "Ливерпуль" (68), "Манчестер Юнайтед" (66), "Милан" (49), "Арсенал" (48), ПСЖ (45) и "Интер" (43).

Напомним, что "Реал" выигрывал клубный чемпионат мира в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

В матче за третье место бразильский "Фламенго" победил египетский "Аль-Ахли" - 4:2.

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