Испания
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"Реал" включился в борьбу с клубами АПЛ за 18-летнего таланта из Бразилии

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Мадридский "Реал" проявляет интерес к 18-летнему бразильскому защитнику Витао, выступающему за "Атлетико Минейро".

Помимо испанского гранда, за развитием молодого футболиста следят английские "Брайтон" и "Эвертон". При этом "чайки" намерены первыми перейти от интереса к конкретным действиям и подготовить официальное предложение. 

По информации Sport, "Брайтон" готов предложить за бразильца 14 миллионов евро уже в зимнее трансферное окно. Однако эта сумма не соответствует прописанной в контракте клаусуле для иностранных клубов, которая составляет 20 миллионов евро.


В "Атлетико Минейро" рассчитывали сохранить перспективного защитника и ранее пытались договориться с ним о продлении соглашения. Бразильцы предлагали футболисту улучшенные финансовые условия, а также планировали увеличить сумму отступных. Тем не менее в последние недели переговоры зашли в тупик.

Одной из причин сложившейся ситуации может быть нынешний уровень заработной платы Витао. По сведениям источника, он получает одну из самых низких зарплат среди футболистов чемпионата Бразилии.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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