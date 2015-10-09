Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 11:48
 

"Реал" принял решение по увольнению Арбелоа после первого поражения

"Реал" принял решение по увольнению Арбелоа после первого поражения Альваро Арбелоа.

Руководство мадридского "Реала" может уволить нового главного тренера команды Альваро Арбелоа после первого же поражения, сообщают Vesti.kz.

В дебютном матче под руководством Арбелоа "сливочные" сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв в 1/8 финала "Альбасете" из второй лиги.

По сведениям indykaila News, руководство "Реала" не побоится быстрой отставки Арбелоа: с ним могут расстаться в скором времени, если посчитают, что назначение было ошибкой.

Как отмечает The Touchline, в клубе считают, что Арбелоа заслуживает ещё одного матча, прежде чем будет принято окончательное решение о его будущем.


Напомним, Арбелоа возглавил "Реал" 12 января после отставки Хаби Алонсо. Под руководством испанца "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Cледующий матч "Реал" проведёт 17 января - встретится с "Леванте" в чемпионате Испании. В Ла Лиге мадридский клуб после 19 туров идёт вторым, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

Cтало известно, что Алонсо сказал боссам "Реала" перед увольнением

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 7 человек

