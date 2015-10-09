"Реал" принял решение по увольнению Арбелоа после первого поражения

Руководство мадридского "Реала" может уволить нового главного тренера команды Альваро Арбелоа после первого же поражения, сообщают Vesti.kz.

В дебютном матче под руководством Арбелоа "сливочные" сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв в 1/8 финала "Альбасете" из второй лиги.

По сведениям indykaila News, руководство "Реала" не побоится быстрой отставки Арбелоа: с ним могут расстаться в скором времени, если посчитают, что назначение было ошибкой.

Как отмечает The Touchline, в клубе считают, что Арбелоа заслуживает ещё одного матча, прежде чем будет принято окончательное решение о его будущем.

Напомним, Арбелоа возглавил "Реал" 12 января после отставки Хаби Алонсо. Под руководством испанца "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Cледующий матч "Реал" проведёт 17 января - встретится с "Леванте" в чемпионате Испании. В Ла Лиге мадридский клуб после 19 туров идёт вторым, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

Cтало известно, что Алонсо сказал боссам "Реала" перед увольнением

