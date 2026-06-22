"Реал" принял окончательное решение по трансферу обладателя "Золотого мяча"

Мадридский "Реал" отказался от идеи подписания полузащитника английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри Эрнандеса, который ранее рассматривался как одна из ключевых трансферных целей клуба.

Родри больше не в списке приоритетов

По информации инсайдера Фабрицио Романо, испанский хавбек больше не входит в шорт-лист мадридского клуба. Ранее его переход в "Реал" активно обсуждался в прессе, однако в итоге "сливочные" сузили список потенциальных усилений до пяти игроков, и Родри в нём отсутствует.

Альтернативы для "Реала"

В последние недели в испанских и европейских СМИ всё чаще обсуждается возможный переход полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса. Тем не менее, руководство "Реала" пока не приняло окончательного решения по кандидатуре аргентинца.

Клуб продолжает анализировать рынок в поисках оптимального усиления центра поля.

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Статус игрока и оценка стоимости

Родри, действующий игрок "Манчестер Сити" и обладатель "Золотого мяча" 2024 года, оценивается порталом Transfermarkt примерно в 50 миллионов евро.

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