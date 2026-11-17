Мадридский "Реал" рискует остаться без полузащитника Орельена Тчуамени на ближайший матч чемпионата Испании против "Сельты" из-за травмы, передают Vesti.kz.Тчуамени досрочно покинул сборную Франции
26-летний француз досрочно покинул расположение национальной сборной после повреждения, полученного на тренировке 10 ноября.
По информации Diario AS, участие хавбека в предстоящей встрече находится под серьёзным сомнением.Полузащитник может пропустить матч с "Сельтой"
В мадридском клубе не намерены рисковать здоровьем футболиста и форсировать его возвращение на поле. Окончательное решение о готовности Тчуамени будет зависеть от его восстановления.
В текущем сезоне полузащитник провёл 10 матчей за "Реал" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.Когда "Реал" сыграет с "Сельтой"
Матч 13-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Сельтой" состоится в ночь на 22 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
После 12 матчей чемпионата Испании "королевский клуб" под руководством Жозе Моуринью набрал 30 очков и располагается на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на три балла.
"Сельта" во главе с Клаудио Хиральдесом имеет в своём активе 13 очков и идёт на 11-й строчке.