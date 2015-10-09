Мадридский "Реал" рискует остаться без полузащитника Орельена Тчуамени на ближайший матч чемпионата Испании против "Сельты" из-за травмы, передают Vesti.kz.

Тчуамени досрочно покинул сборную Франции

26-летний француз досрочно покинул расположение национальной сборной после повреждения, полученного на тренировке 10 ноября.

По информации Diario AS, участие хавбека в предстоящей встрече находится под серьёзным сомнением.

Полузащитник может пропустить матч с "Сельтой"

В мадридском клубе не намерены рисковать здоровьем футболиста и форсировать его возвращение на поле. Окончательное решение о готовности Тчуамени будет зависеть от его восстановления.

Орельен Тчуамени Фото: Depositphotos/Musiu0

В текущем сезоне полузащитник провёл 10 матчей за "Реал" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Когда "Реал" сыграет с "Сельтой"

Матч 13-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Сельтой" состоится в ночь на 22 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

После 12 матчей чемпионата Испании "королевский клуб" под руководством Жозе Моуринью набрал 30 очков и располагается на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на три балла.

"Сельта" во главе с Клаудио Хиральдесом имеет в своём активе 13 очков и идёт на 11-й строчке.

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