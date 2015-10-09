"Реал" понёс потерю перед стартом сезона: 19-летний талант уйдёт в другой клуб

Воспитанник мадридского "Реала" испанский защитник Виктор Вальдепеньяс продолжит карьеру в чемпионате Италии, передают Vesti.kz.

Защитник "сливочных" близок к переходу в "Фиорентину"

По информации инсайдера Николо Скиры со ссылкой на Violanews Fiorentina, "Фиорентина" находится на завершающей стадии переговоров с испанским клубом по трансферу 19-летнего защитника.

Сообщается, что "фиалки" заплатят за молодого футболиста 7,5 миллиона евро. При этом "Реал" сохранит за собой право на 50 процентов от суммы будущей продажи игрока, что позволит мадридцам заработать в случае его последующего трансфера.

Контракт до 2031 года и право обратного выкупа

Если сделка будет успешно завершена, Вальдепеньяс подпишет с "Фиорентиной" долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

Кроме того, "Реал" включит в соглашение опцию обратного выкупа, благодаря которой сможет вернуть своего воспитанника в будущем на заранее оговоренных условиях.

Один матч за основную команду

Несмотря на высокий статус одного из перспективных игроков академии "Реала", за первую команду "сливочных" Виктор Вальдепеньяс провел лишь один официальный матч.

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