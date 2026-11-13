"Реал" подписал первого игрока на 2027-й год

Мадридский "Реал" подписал 20-летнего полузащитника "Логроньеса" Латифа Иссмана, который присоединится к резервной команде "Кастилья" летом 2027 года. Соглашение заключено в эту пятницу, но игрок доиграет текущий сезон в своём нынешнем клубе, передают Vesti.kz.

Условия сделки и переговоры

Переход стал первым оформленным трансфером "Реала" на сезон-2027/28. По данным Marca, мадридцы следили за футболистом с прошлого лета, а в последние недели переговоры ускорились благодаря хорошим отношениям между клубами после зимнего перехода Манекса Ресолы в "Реал" Мадрид C. Контракт Иссмана с "Логроньесом" действует до 30 июня 2027 года, после чего он переедет в Вальдебебас. Сумма сделки и срок нового соглашения со "сливочными" не разглашаются.

Карьера и статистика игрока

Иссман прошёл академии "СД Логроньес" и "УД Логроньес", а в 2025 году пробился в первую команду, выступающую в третьем дивизионе. В текущем сезоне хавбек провёл 11 матчей и сделал одну голевую передачу.



