"Реал" подписал контракт с полузащитником за 160 миллионов евро

Мадридский "Реал" согласовал новое долгосрочное соглашение с английским полузащитником Джудом Беллингемом, передают Vesti.kz.

Беллингем продлит контракт с "Реалом" до 2031 года

По информации Diario AS, новый договор 23-летнего футболиста со "сливочными" будет действовать до лета 2031 года. Соглашение также предусматривает улучшение финансовых условий и повышение заработной платы хавбека.

Отмечается, что обновлённый контракт учитывает влияние Беллингема на игру команды и его значимость в тактических построениях главного тренера Жозе Моуринью.

Джуд Беллингем Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Беллингема в нынешнем сезоне

Англичанин перебрался в мадридский клуб летом 2023 года из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. В составе 36-кратного чемпиона Испании он выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Беллингем провёл 16 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 160 миллионов евро.

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