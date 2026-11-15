Испания
Вчера 23:50

"Реал" подписал контракт с полузащитником за 160 миллионов евро

ФК "Реал" Мадрид 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" согласовал новое долгосрочное соглашение с английским полузащитником Джудом Беллингемом, передают Vesti.kz.

Беллингем продлит контракт с "Реалом" до 2031 года

По информации Diario AS, новый договор 23-летнего футболиста со "сливочными" будет действовать до лета 2031 года. Соглашение также предусматривает улучшение финансовых условий и повышение заработной платы хавбека.

Отмечается, что обновлённый контракт учитывает влияние Беллингема на игру команды и его значимость в тактических построениях главного тренера Жозе Моуринью.

Джуд Беллингем Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Беллингема в нынешнем сезоне

Англичанин перебрался в мадридский клуб летом 2023 года из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. В составе 36-кратного чемпиона Испании он выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Беллингем провёл 16 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 160 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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