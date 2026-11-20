Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа продлил контракт с клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний голкипер останется в Мадриде до июня 2028 года.

Куртуа защищает ворота "сливочных" с 2018 года. За это время бельгиец провел более 300 матчей, а вместе с командой выиграл 14 трофеев.

Теперь стороны договорились о продолжении сотрудничества еще на один сезон по сравнению с прежним сроком контракта.

Трансферная стоимость вратаря по данным Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.