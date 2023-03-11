"Реал" отреагировал на иск против "Барселоны"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 22:55
©twitter.com/realmadriden

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте опубликовал заявление после обнародования обвинений испанской прокуратуры в адрес "Барселоны".

"Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против футбольного клуба "Барселона" и двух его президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также отношения данного клуба с Хосе Марией Негрейрой, бывшим вице-президентом судейского комитета, президент объявляет о срочном сборе совета директоров завтра, в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые "Реал" Мадрид сочтет целесообразными в отношении данного вопроса", - гласит официальное заявление мадридского клуба.

По информации COPE, в "Реале" планируют присоединиться к иску прокуратуры в качестве обвинителя. Это решение должно быть утверждено советом директоров в воскресенье,12 марта, и приведено в исполнение после его изучения юридической службой "Реала". 

В самой "Барселоне" назвали выдвинутые в ее адрес обвинения "гипотезой прокуратуры", заявив, что окажет содействие с расследовании.

Напомним, прокуратура подала иск на "Барселону" по делу о возможной коррупции в судействе. Речь идет о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Помимо "Барсы", прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

Фигурантам дела вменяется в вину коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов.

"Через президентов Сандро Роселя и Жозепа Марию Бартомеу «Барса» достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой о том, что он, будучи вице-президентом технического судейского комитета, в обмен на деньги будет проводить действия, направленные на предоставление "Барселоны" предпочтения при принятии судьями решений в матчах клуба", – говорится в заявлении прокуратуры.

Сообщалось, что Роселя хотят привлечь к делу только в качестве свидетеля. Также прокуратура намерена привлечь свидетелями нынешнего президента "Барселоны" Жоана Лапорту, а также Жоана Гаспара, ранее занимавшего этот пост.

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Метки:
Реал Мадрид Барселона

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