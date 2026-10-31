"Реал" опередил грандов Европы в борьбе за 16-летнего таланта "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" вышел на первое место в борьбе за 16-летнего таланта академии "Манчестер Юнайтед" Джозефа Габриэла, более известного как Джей-Джей Габриэл, сообщают Vesti.kz со ссылкой на испанское издание Sport.

По информации источника, ситуация вокруг будущего юного полузащитника изменилась в пользу мадридцев. Габриэл отклонил последнее предложение о продлении контракта от французского "Пари Сен-Жермен", а мюнхенская "Бавария" решила отказаться от борьбы за его подписание.

В свою очередь, каталонская "Барселона" не готова вступать в финансовое противостояние за английского футболиста.

Таким образом, "Реал" оказался в наиболее выгодном положении среди претендентов на перспективного игрока.