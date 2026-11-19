Мадридский "Реал" рассматривает возможность возвращения атакующего полузащитника сборной Аргентины Нико Паса, который в настоящее время выступает за итальянский "Комо", передают Vesti.kz.

Мадридцы не хотят упускать талантливого полузащитника

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство испанского клуба высоко оценивает игровые качества 22-летнего футболиста и уже обсуждает его возможное возвращение.

По информации источника, в "Реале" особенно впечатлены потенциалом Паса и его игровыми характеристиками.

"Комо" дважды выкупал Паса и заплатил 66 миллионов

Аргентинец является воспитанником мадридского клуба, однако летом 2024 года перебрался в "Комо", где получил возможность регулярно выходить на поле и прогрессировать.

Изначально итальянская команда приобрела полузащитника примерно за шесть миллионов евро. При этом мадридцы сохранили за собой определённые права на футболиста, включая возможность обратного выкупа и долю от суммы его будущей продажи.

В июне 2026 года стороны пересмотрели условия сотрудничества: "Комо" оформил полноценное приобретение прав на аргентинца за 60 миллионов евро, чтобы аннулировать прежние трансферные опции "Реала".

Однако мадридский клуб сохранил приоритетное право на возвращение Паса. По данным СМИ, летом 2027 года "сливочные" смогут выкупить полузащитника примерно за 80 миллионов евро.

Пас проводит результативный сезон

В нынешнем сезоне 22-летний футболист, которого уже прозвали преемником восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси в сборной Аргентины, демонстрирует высокую результативность. На его счету 14 матчей за "Комо" во всех турнирах, шесть забитых мячей и восемь результативных передач.

Действующий контракт Паса с итальянским клубом рассчитан до июня 2028 года. Тем не менее "Реал" уже прорабатывает возможность возвращения своего воспитанника, который за время выступлений в Серии А значительно повысил свою трансферную привлекательность.

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