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"Реал" может купить нового вингера за 300 миллионов

ФК "Реал" Мадрид 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мюнхенская "Бавария" определила сумму, за которую готова отпустить французского вингера Майкла Олисе, привлекающего внимание мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

"Бавария" оценила Олисе в 200–300 миллионов евро

По информации Diario AS, руководство немецкого клуба рассчитывает получить за 24-летнего вингера от 200 до 300 миллионов евро. При этом действующее соглашение француза с мюнхенцами рассчитано до лета 2029 года.

"Бавария" продолжает переговоры с футболистом о продлении контракта на улучшенных финансовых условиях. Однако в клубе не исключают, что предстоящим летом сам Олисе может захотеть сменить команду и рассмотреть вариант с переходом в мадридский "Реал".

Майкл Олисе Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика Олисе в нынешнем сезоне

Олисе выступает за "Баварию" с 2024 года после перехода из лондонского "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро.

В текущем сезоне француз провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 Фрайбург 9 6 1 2 20-10 19
4 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
5 Байер 9 5 1 3 20-17 16
6 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Штутгарт-1893 9 4 0 5 15-15 12
9 Хоффенхайм 9 4 0 5 16-17 12
10 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
11 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
13 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
14 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
15 Кельн 9 2 3 4 10-14 9
16 Унион 9 1 4 4 7-21 7
17 Шальке-04 9 1 3 5 5-11 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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