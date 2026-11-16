"Реал" может купить нового вингера за 300 миллионов

Мюнхенская "Бавария" определила сумму, за которую готова отпустить французского вингера Майкла Олисе, привлекающего внимание мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

"Бавария" оценила Олисе в 200–300 миллионов евро

По информации Diario AS, руководство немецкого клуба рассчитывает получить за 24-летнего вингера от 200 до 300 миллионов евро. При этом действующее соглашение француза с мюнхенцами рассчитано до лета 2029 года.

"Бавария" продолжает переговоры с футболистом о продлении контракта на улучшенных финансовых условиях. Однако в клубе не исключают, что предстоящим летом сам Олисе может захотеть сменить команду и рассмотреть вариант с переходом в мадридский "Реал".

Майкл Олисе Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика Олисе в нынешнем сезоне

Олисе выступает за "Баварию" с 2024 года после перехода из лондонского "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро.

В текущем сезоне француз провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

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