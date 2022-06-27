"Реал" купил нападающего за 600 тысяч евро

Мадридский "Реал" купил нападающего "Депортиво" Ноэля Лопеса. Согласно Transfermarkt, этот трансфер обошелся "королевскому клубу" в 600 тысяч евро.

19-летний нападающий начнет выступление в составе "Кастильи" (молодежная команда "Реала"), но постепенно будет привлекаться к основной команде.

Лопес является игроком молодежной сборной Испании, за которую провел шесть игр. В прошлом сезоне он сыграл в Примере РФЕФ 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и заработал одну желтую карточку. Более того, на счету Лопеса две безрезультативные игры в кубке Испании и три в юношеской лиге УЕФА.

Примечательно, что Ноэль Лопес является воспитанником "Депортиво". Всего на счету испанца четыре гола в 32 встречах за первую команду.

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