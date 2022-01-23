"Реал" и "Барселона" заключили пакт о ненападении

Президенты мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили пакт о ненападении. Об этом сообщает Eurosport.

По информации источника, в устном соглашении боссы клубов договорились обдумывать управленческие решения таким образом, чтобы не навредить экосистеме друг друга. В частности, это касается трансферной и контрактной политики.

Перес и Лапорта договорились не покупать футболистов из клуба-соперника, а также не вмешиваться в процесс пролонгирования контрактов, поскольку интерес конкурента можно использовать как аргумент в переговорах о продлении соглашения. Исключение – игроки, у которых истекают контракты. Соглашение также включает невмешательство в дела молодежных команд.

При этом пакт о ненападении не касается трансферных целей обоих клубов из других команд – например, нападающего "Боруссии Дортмунд" Эрлинга Холанна. Согласно информации источника, Лапорта буквально одержим идеей сорвать переход норвежца в "Реал". Также обоим клубам интересен 15-летний форвард "Палмейраса" Эндрик. Но осуществить этот трансфер в ближайшее время будет непросто, поскольку ФИФА запрещает переходы несовершеннолетних игроков.