Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" продолжают следить за нападающим сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом и изучают возможность его приобретения в следующем году, передают Vesti.kz.

Испанские гранды изучают условия трансфера Холанда

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, представители обоих клубов поддерживают регулярный контакт с посредниками, чтобы оценить перспективы потенциальной сделки. "Реал" и "Барселона" анализируют финансовые условия и возможные варианты оформления перехода норвежского форварда.

Однако договориться с английским клубом будет непросто: действующее соглашение 26-летнего нападающего с "Манчестер Сити" рассчитано до конца июня 2034 года.

Эрлинг Холанд. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Холанд входит в число самых дорогих футболистов мира

Норвежец выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 16 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 220 миллионов евро. Столько же портал оценивает вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля, благодаря чему оба футболиста делят первое место в рейтинге самых дорогих игроков мира.