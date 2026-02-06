"Реал" готов заплатить 50 миллионов за молодую звезду Европы

Мадридский "Реал" заранее включился в работу на европейском трансферном рынке и нацелился на одного из самых перспективных молодых футболистов континента, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, речь идёт о 20-летнем полузащитнике АЗ Кесе Смите, который стремительно ворвался в элиту нидерландского футбола и уже привлёк внимание ведущих клубов Европы. Уверенная игра в текущем сезоне сделала хавбека одним из самых востребованных молодых игроков на рынке.

Около 50 миллионов евро за хавбека АЗ

Отмечается, что "Реал" вышел вперёд в борьбе за Смита и готов предложить около 50 миллионов евро. В мадридском клубе считают, что нидерландец идеально вписывается в их трансферную стратегию — ставка на молодых футболистов с высоким потенциалом и лидерскими качествами.

В Мадриде убеждены, что Смит способен стать ключевой фигурой в центре поля на долгие годы. Несмотря на внушительную сумму, в "Реале" рассматривают возможный трансфер как стратегическую инвестицию и не хотят затягивать переговоры, опасаясь роста конкуренции и цены.





АЗ готов рассмотреть продажу игрока

В АЗ не исключают продажу игрока. В клубе понимают, что удерживать одного из лидеров команды будет всё сложнее, и готовы рассмотреть предложение, которое может стать рекордным в истории клуба. При этом руководство не торопится с решением, так как у футболиста есть действующий контракт.

"Ливерпуль" и "Арсенал" остаются в гонке

Помимо "Реала", за ситуацией внимательно следят "Ливерпуль" и "Арсенал". Английские гранды также заинтересованы в омоложении центра поля и высоко оценивают игровые качества нидерландского хавбека. Однако конкурировать с предложением мадридцев им будет непросто.

Будущее Смита остаётся открытым

Будущее Кеса Смита пока остаётся открытым, но ясно одно — полузащитник АЗ уже стал полноценной частью трансферной гонки европейской элиты и может стать одним из главных героев ближайшего трансферного лета.