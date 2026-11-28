Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Алексису Мак Аллистеру и может попытаться заполучить аргентинца, сообщают Vesti.kz.

Это произойдёт, если тот не договорится с мерсисайдцами о новом контракте передают зарубежные СМИ.

По сведениям источника, переговоры о продлении соглашения 27-летнего хавбека осложняются разногласиями по зарплате. Подобная проблема уже возникала у "Ливерпуля" при попытках сохранить Трента Александер-Арнольда и Ибраима Конате, которые в итоге перебрались в "Реал".

Мак Аллистер выступает за английскую команду с лета 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 70 миллионов евро.