Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Алексису Мак Аллистеру и может попытаться заполучить аргентинца, сообщают Vesti.kz.
Это произойдёт, если тот не договорится с мерсисайдцами о новом контракте передают зарубежные СМИ.
По сведениям источника, переговоры о продлении соглашения 27-летнего хавбека осложняются разногласиями по зарплате. Подобная проблема уже возникала у "Ливерпуля" при попытках сохранить Трента Александер-Арнольда и Ибраима Конате, которые в итоге перебрались в "Реал".
Мак Аллистер выступает за английскую команду с лета 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 70 миллионов евро.