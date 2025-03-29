"Реал" готов отпустить игрока сборной Бразилии ради защитника из АПЛ

Ради подписания защитника "Борнмута" Дина Хейсена, "Реал" может отпустить в клуб АПЛ своего игрока на правах аренды.

По информации Cadena SER ради трансфера 19-летнего центрбека мадридцы готовы отдать "Борнмуту" в аренду Арду Гюлера или Эндрика.

20-летний Гюлер в этом сезоне забил три гола и сделал пять ассистов в 30 матчах за мадридскую команду.

На счету 18-летнего Эндрика шесть забитых мячей в 28 играх.

В нынешнем сезоне Хейсен принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.